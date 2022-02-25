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الكرملين: تصريح زيلينسكي حول استعداده لبحث "الوضع المحايد" خطوة إيجابية سندرسها

الكرملين: تصريح زيلينسكي حول استعداده لبحث
الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه اطلع على تصريح زيلينسكي حول استعداده لمناقشة "الوضع المحايد" لأوكرانيا، واعتبره خطوة إيجابية سيتم درسها.

العالم - روسيا

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