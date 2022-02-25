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الخام الجزائري في اعلى سعر على مستوى جميع خامات سلة اوبك

الخام الجزائري في اعلى سعر على مستوى جميع خامات سلة اوبك
الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

كسر الخام الجزائري حاجز 105 دولار،اليوم الجمعة ، في اعلى سعر على مستوى جميع خامات سلة اوبك ؛حيث سجل صحاري بلند 105.08 دولار للبرميل، اي بزيادة فاقت 5%.

العالم _ افريقيا

ويعتبر الخام الجزائري “صحارى بلند” حسب أحد الإطارات السابقة بسوناطراك، هو عبارة عن مزيج من عدة خامات يتم إنتاجها في عدة حقول نفطية بالجنوب الجزائري.

وحسب إطار سوناطراك فإن “صحارى بلند” يعتبر من أنواع النفط الخفيف جدا ويحتوى على كميات جد منخفضة من الكبريت، ما يجعله مطلوبا بكثرة لدى المصافي النفطية نظرا لسهولة معالجته لوحده او بمزيج مختلط مع نفط خام آخر، والحصول على مشتقاته على غرار البنزين ووقود الطائرات “الكيروزين” مقارنة بالنفط الخام لبحر الشمال “برنت” أو خام غرب تكساس الأمريكي.

كما يعتبر الخام الجزائري من الأنواع المطلوبة وفق المصدر ذاته بالنظر إلى الطاقة التي يحررها عند الاحتراق، حيث يتميز حسب محدثنا بقيمة حرارية مرتفعة تنبعث عند عملية الاحتراق الكامل لوحدة معينة من الحلم في ظل الظروف العادية لدرجة الحرارة والضغط.

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