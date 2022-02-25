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استشهاد مواطنين يمنيين في صعدة وحجة وخروقات متواصلة بالحديدة

استشهاد مواطنين يمنيين في صعدة وحجة وخروقات متواصلة بالحديدة
الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

استشهد مواطنين يمنيين بنيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في محافظتي صعدة وحجة، واستمرت خروقات اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

العالم - اليمن

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قوى العدوان ارتكبت 96 خرقاً بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس، و 22 خرقاً بقصف مدفعي و62 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأكد المصدر استشهاد مواطن بقصف مدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.

كما استشهد مواطن باستهداف سيارته من قبل طائرة تجسسية للعدوان في الطريق الرابط بين مدينة شفر بحجة وسوق خميس الواعظات بالحديدة.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على مدخل سوق خميس مستبأ، وثلاث غارات على مديرية عبس و15 غارة على مديرية حرض بمحافظة حجة.

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