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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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نبض السوشيال
وكالة الإعلام الروسية: روسيا مستعدة لإرسال وفود إلى مينسك لإجراء محادثات مع أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية: القوات العسكرية الروسية أغلقت مدينة تشيرنيف في أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية: موسكو سيطرت على ساحة جوية قرب كييف وأنزلت مظليين
وزارة الدفاع الروسية: القوات العسكرية الروسية حاصرت مدينة كييف من الغرب
رئيس أوكرانيا يتهم أوروبا بالرد بصورة غير كافية على التحرك الروسي وبالبطء في تقديم المساعدة لأوكرانيا
الرئيس الأوكراني يقول للقوات المسلحة أنتم "كل ما لدينا" ويؤكد أن أوروبا لا تزال قادرة على وقف "العدوان الروسي" إذا تحركت بسرعة
أ ف ب: إردوغان يتّهم الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بعدم التحرّك في مواجهة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا
مصادر فلسطينية: المتضامنون مع أهالي الشيخ جراح يؤدون صلاة الجمعة في مسجد الحي بمدينة القدس المحتلة
الكرملين: تصريح زيلينسكي حول استعداده لبحث "الوضع المحايد" خطوة إيجابية سندرسها
الكرملين: روسيا ستفرض عقوبات انتقامية على الغرب بالتأكيد
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 25-02-2022
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الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
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