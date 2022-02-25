باكستان.. شاحنة طعام للصم

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هذه الشاحنة الصفراء الزاهية التي تحمل شعار زوج من النظارات فوق شارب فاخر مثل العديد من شاحنات الطعام الأخرى التي تجذب الطلاب الجامعيين الجائعين في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.



لكن ما يلاحظ هنا انه يجب على الطلاب طلب الطعام عن طريق الإشارة بأيديهم، وهذا يعني اننا امام شاحنة الطعام هذه متميزة عن غيرها لان العاملين فيها من الصم.



عربة الطعام هي من بنات أفكار عائلة تعاني من ضعف السمع ، حيث يعاني كلا الوالدين وابنيهما من الصمم كليًا أو جزئيًا. اما الابنة عائشة رضا تسطيع السمع وقد خطرت لها فكرة أن تمنح أبي خو الفرص لإخوتها.



مع الرسوم التخطيطية التي توضح كيفية نطق عبارات بسيطة بلغة الإشارة ، فإن عربة الطعام لا توفر فرص عمل فحسب ، بل تساعد في سد فجوات التواصل بين الصم والمجتمع السمعي.

وقالت ميسال طالبة جامعية: 'في العادة ، عندما نلتقي بشخص أصم ، لا نعرف كيف نتواصل. أشعر أنهم وضعوا بطاقة تذكير هنا أمام شاحنتهم وهو أمر مفيد جدًا للجميع عندما نريد تقديم الطلب، لقد تعلمت كيف اوقل سلام وشكرا، هذه الاشارة تعني كلمة صداقة واذا كنت تريد ان تقول نعم عليك ان تقوم بهذه الاشارة'.

الشيخ فايزان ، شقيق عائشة صاحبة فكرة الشاحنة 'أبي خو': 'يجب أن نخلق طريقنا الخاص من خلال ريادة الأعمال ، مهما كانت صغيرة ، لأننا نقدر كرامتنا ككائنات حية مستقلة أكثر من أي شيء آخر'.

شاحنة الطعام التي يعمل بها افراد من الصم اكتسبت لاقت نجاحا كبيرا والان يجتمع الطلاب والموظفون لتناول شطائر اللحوم الأزيز والبطاطس المقلية، مشيرين إلى طلباتهم بأيديهم، هذا النجاح الذي اثبت انه بالمثابرة كل شيء ممكن.

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