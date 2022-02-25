انطلاق فعاليات معرض كتاب مسقط الدولي بمشاركة جمهورية ايران الاسلامية

العالم - ايران

وأفادت وكالة انباء فارس، بأن فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته السادسة والعشرين، انطلقت يوم الخميس، وذلك بعد توقف دام لسنة واحدة بسبب جائحة كورونا، بمشاركة دار الكتاب والادب الايراني، وسيستمر المعرض لغاية 5 آذار/مارس 2022.

وجرت مراسم افتتاح هذا الحدث الثقافي، بشكل موجز ومختصر، بسبب ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية وللوقاية من انتشار فايروس كورونا، برعاية ولي العهد العماني ذي يزن بن هيثم آل سعيد وعدد من السفراء والضيوف من داخل سلطنة عمان وخارجها.

وأقيمت الدورة الاولى لمعرض كتاب مسقط الدولي في عام 1992، والآن نشهد افتتاح دورته السادسة والعشرين، حيث شهد هذا المعرض مشاركة متنامية من حيث عدد الناشرين المشارين والمساحات المعرضية والبرامج الثقافية وحجم الإقبال العام. ففي هذه الدورة يشارك 715 ناشرا من 27 دولة بما فيها ايران ومصر وسوريا ولبنان والعراق والسعودية والامارات والاردن و... .

وكان لدار الكتاب والادب الايراني مشاركة مستمرة وفاعلة في هذا الحدث الثقافي، وفي هذه الدورة أيضا تشارك في جناح بمساحة 27 مترا مربعا تحت عنوان "الجناح الوطني للجمهورية الاسلامية الايرانية"، بمشاركة ناشرين كمؤسسة الابحاث الاسلامية التابعة للروضة الرضوية، وانتشارات الهدى الدولية، وانتشارات جمال و... ويعرض في هذا الجناح أكثر من 200 عنوان كتاب بمختلف الموضوعات الدينية والادبية والدفاع المقدس والادب المعاصر والتقليدي وادب اليافعين والفن والدراسات الايرانية.

ويعرض الجناح الايراني كذلك، كتب باللغة العربية صادرة عن دار "الثورة الاسلامية" للنشر، بمختلف الموضوعات بما فيها الموضوعات المستقاة من أفكار قائد الثورة الاسلامية.