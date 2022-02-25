إصابات بمواجهات مع الاحتلال في الخليل

العالم ـ فلسطين

وأفادت مصادر محلية أن مسيرة انطلقت من مسجد علي بكاء، باتجاه المسجد الإبراهيمي، ومناطق التماس وباب الزاوية وسط الخليل.

وأوضحت المصادر أن جنود الاحتلال أطلقوا وابلا من قنابل الصوت والغاز السام صوب المشاركين في المسيرة؛ ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال قمعت الطواقم الصحفية في المنطقة، ومنعتها من التصوير ونقل المواجهات.

وفجر اليوم الجمعة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 8 مواطنين من الضفة بينهم فتاة.

ولبى عشرات آلاف المواطنين، فجر اليوم، نداء الفجر العظيم "فجر الشهداء" بأداء الصلاة في كل مساجد فلسطين وخاصة في المسجدين الأقصى المبارك بالقدس، والإبراهيمي في الخليل، تزامناً مع ذكرى مجزرة المسجد الإبراهيمي قبل 28 عاما.

واحتشد آلاف المواطنين في المسجد الإبراهيمي بالخليل، واستذكر خطيب المسجد أحداث المجزرة، وقدمت عائلات من الخليل الضيافة للمصلين بعد انتهاء صلاة الفجر.

وفي ذكرى مجزرة المسجد الإبراهيمي، حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قادة الاحتلال من مغبَّة الاستمرار في استهداف مقدساتنا، وحملته مسؤولية وتداعيات هذه الجرائم.

وقالت حركة حماس إنَّ جرائم الاحتلال، منذ وطئت أقدامه أرض فلسطين التاريخية، لن تسقط بالتقادم، مؤكدةً أن ذاكرته حيّة، لن ينسى ولن يغفر، ولن يفلت قادة الاحتلال ومجرموه من العقاب.