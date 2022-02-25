الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢
٠١:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الكرملين: مطالب روسيا حول الضمانات تبقى دون تغيير

الكرملين: مطالب روسيا حول الضمانات تبقى دون تغيير
الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن توقعات روسيا من أوكرانيا بشأن الوضع الحيادي والتخلي عن نشر الأسلحة وكذلك نزع السلاح، تظل دون تغيير.

العالم - روسيا

وذكر بيسكوف، أن روسيا طالبت في مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية، شركاءها الغربيين بضمانات قانونية بخصوص التخلي عن خطط التوسيع اللاحق للناتو نحو الشرق وعن فكرة انضمام أوكرانيا إلى الحلف، وعن إنشاء قواعد عسكرية في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي.

كما تضمنت المقترحات، بندا حول عدم نشر أسلحة الناتو الضاربة بالقرب من حدود روسيا وانسحاب قوات الحلف من أوروبا الشرقية إلى مواقع عام 1997.

وأضاف بيسكوف: "تبقى هذه المطالب في شكلها السابق، لقد تمت صياغتها بشكل دقيق وواضح إلى حد كبير. روسيا ليست معتادة على تغيير المواقف مثل الفراشة. مواقفنا متسقة ومفهومة جيدا، وهي منطقية وتمت صياغتها بشكل واضح".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الكرملين: بوتين يشكر الأسد على موقفه بشأن العملية الروسية

الكرملين يضع شرطا لمحادثات بين بوتين وزيلينسكي

الكرملين يضع شرطا لمحادثات بين بوتين وزيلينسكي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الطاقة الايراني: نطمح لتحويل ايران لقطب للكهرباء بالمنطقة

الصحة الايرانية: تسجيل قرابة 12 ألف اصابة جديدة بكورونا

المركزي السوري يوضح شروط قبض الحوالات بالدولار

الكرملين: مطالب روسيا حول الضمانات تبقى دون تغيير

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في الخليل

تونس تشكّل خلية أزمة لإجلاء رعاياها من أوكرانيا