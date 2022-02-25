الصحة الايرانية: تسجيل قرابة 12 ألف اصابة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 11 ألفا و972 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 7 ملايين و۲۳ ألفا و904 إصابات مؤكدة.

وأوضحت الوزارة أنه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1940 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، مضيفة: ان 4197 اشخاص من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و602 ألف و417 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 214 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى ۱36 ألفا و۱66 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 62 مليونا و674 ألفا و913 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 55 مليونا و324 ألفا و216 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 22 مليونا و838 ألفا و334 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 140 مليونا و837 ألفا و463 جرعة.

وتم لغاية الآن اجراء 47 مليونا و14 ألفا و581 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.

وحسب التقرير هنالك في البلاد في الوقت الحاضر 337 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 64 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) و 47 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة).