بورصة 'ماس' الاحتلال الإسرائيلي تفتتح مكتبا تمثيليا في دبي

العالم- اليمن

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، أن مركز دبي للسلع المتعددة السلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، افتتح الأربعاء مكتبا تمثيليا لبورصة الاحتلال للماس داخل برج الماس في بورصة دبي للماس.

واضافت أن افتتاح المكتب التمثيلي للاحتلال سيسهم في زيادة سهولة ممارسة الأعمال التجارية لشركات الماس الإسرائيلية العاملة في الدولة أو التي تتطلع إلى تأسيس مركز لها في دبي.

ويأتي الافتتاح بعد يوم من إعلان مركز دبي للسلع المتعددة أن الإمارات تصدرت قائمة مراكز تجارة الماس الخام في العالم بالتزامن مع انعقاد مؤتمر دبي للماس 2022 حيث تم تداول 22.8 مليار دولار أمريكي من الماس الخام في عام 2021 .

وحضر المؤتمر أكثر من 550 من خبراء وقادة القطاع لمناقشة “مستقبل الماس”، وفق الوكالة.

وفي سياق متصل، قالت بورصة الاحتلال الإسرائيلي إنها تبحث عن مستثمرين جدد في الإمارات العربية المتحدة للدخول في شراكة مع شركات رائدة مدرجة في تل أبيب، بحسب وكالة رويترز.