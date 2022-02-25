شاهد..دور المجتمع الدولي في الأزمة الاوكرانية الراهنة

العالم - خاص بالعام

اوضح ابو العينيين ان اعضاء مجلس الامن لايؤيدن العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا، لا كنهم عاجزين عن اتخاذ قرار ضد روسيا، ولكن اي قرار سيتخذ من قبل مجلس الامن سيسبب عزله روسيا من المجتمع الدولي.

واشار الى ان المجتمع الدولي يجني التجني الذي مارسته الولايات المتحدة الاميركية طوال تاريخ النظام الدولي الذي انشأ بعد الحرب العالمية الثانية على الدول، وذلك بمخالتها لقوانين المجتمع الدولي واستخدام حق الفيتو دون حق في أي ازمة تريد ان تحمي مصالحها فيها.

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية لليوم الثاني، عمليتها الخاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

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