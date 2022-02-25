شاهد..العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا تصحيح خطأ تاريخي

العالم - خاص بالعالم

وقال في حديث لقناة العالم الاخبارية، أن المفاوضات والحوار في الأزمة الاوكرانية انتهت صلاحيتها مع اطلاق اول رصاصة، حيث اصبحت الامور تسير وفق الخطة التي رسمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واوضح السعيدي، ان العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا تاتي في اطار تصحيح الخطأ التاريخي الذي حصل في ثمانينيات القرن الماضي عندما وقع رئيس الاتحاد السوفيتي انذاك سيرغيفيتش غورباتشوف اتفاقيات مع الولايات المتحدة الاميركية لانهاء حقبة الحرب الباردة دون اخذ ضمانات مكتبوبة بعدم توسع حلف الناتو شرقا، مشيرا الى ان استراتيجيا كان على روسيا ان تعيد التوازن في المنطقة التي تشكل المجال الحيوي الطبيعي لروسيا.

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية لليوم الثاني، عمليتها الخاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

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