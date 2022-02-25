روسيا تبلغ كيان الاحتلال بقدرتها على 'احتواء' بيانها الاستنكاري

العالم ـ الاحتلال

ذكرت ذلك تقارير إسرائيلية إعلامية، واوضحت ليل أمس الخميس، بأنه في الوقت الذي أعرب فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال الاتصال الهاتفي مع وزير خارجية الاحتلال يئير لبيد، عن رضا الولايات المتحدة على البيان الإسرائيلي في استنكار للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكر موقعا "معاريف" و"والاه" أن مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز أشار، خلال جلسة المشاورات السياسية التي أجراها أمس رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت حول تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلى أنه تلقى رسائل روسية رسمية تفيد بأن موسكو "تحتوي" الاستنكار الإسرائيلي للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ووصلت الرسائل الروسية عبر كلّ من السفير الإسرائيلي لدى موسكو أليكس بن تسفي والسفير الروسي لدى تل أبيب أناتولي فيكتوروف.

وأفاد موقع "معاريف" في هذا السياق بأن الرسائل الروسية أشارت إلى أنه كانت هناك بيانات إدانة جلية أشد في لهجتها من البيان الإسرائيلي. ونقل الموقع عن مصدر مطلع على جلسة المداولات، أمس، قوله إن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس أكد أنه في كل ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية التي تقترح "إسرائيل" تقديمها لأوكرانيا، يجب أن يتولى هذه المهمة طرف أو جهة مدنية، وعدم إقحام الجيش الإسرائيلي في هذه العمليات قدر الإمكان، وذلك بفعل اعتبارات استراتيجية تتعلق بالعلاقات مع روسيا، وإشراك الجنود في عمليات الإغاثة فقط إذا لم يكن ثمة مفر من ذلك.

ويحاول الاحتلال الإسرائيلي الموازنة بين ما يسمّيه بالموقف المبدئي المعارض للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وبين مصالحها وعلاقاتها الأمنية والعسكرية مع روسيا.

وتشير محافل كيان الاحتلال، في الأسابيع الأخيرة، بشكل بارز، إلى التخوف الإسرائيلي من تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، واضطرار "إسرائيل" تحت وطأة الضغوط الأميركية، في حال تفاقمت الأزمة، إلى اتخاذ مواقف أكثر وضوحاً ضد روسيا، ما قد ينعكس سلبا على التنسيق العسكري معها في سورية.

الولايات المتحدة طالبت الاحتلال بالانضمام لمشروع قرار إدانة لروسيا

من جانب آخر، ذكر تقرير لموقع "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة، أنّ الولايات المتحدة طالبت "إسرائيل" بتأييد مشروع قرار قدمته هي وألبانيا لمجلس الأمن الدولي لإدانة العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال التقرير إنّ الولايات المتحدة وألبانيا طالبتا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان بأن تنضم "إسرائيل" كطرف راعٍ لمشروع القرار، على الرغم من أنّ "إسرائيل" ليست عضواً في مجلس الأمن، لكن الهدف هو حشد تأييد واسع لمشروع القرار.

ووفقاً للتقرير، ينتظر أن يبت رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت ووزير الخارجية يئير لبيد في الطلب الأميركي اليوم، علماً أنه من المنتظر أن تستخدم روسيا حق النقض "الفيتو" ضده، ما يعني إسقاط مشروع القرار، لكن سيتم نقل القرار عندها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكّر التقرير بأنّ "إسرائيل" امتنعت عام 2014 عن تأييد قرار إدانة العملية العسكرية في شبه جزيرة القرم.