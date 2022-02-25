بامكان عمان ان تؤدي دور البوابة في توطيد العلاقات مع البلدان العربية

العالم - ايران

واشار النائب عن اهالي مشكين شهر / شمال غرب/ محمود عباس زاده مشکیني، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، الى زيارة وزير الخارجية العماني الى طهران مؤخرا، موضحاً: ان استراتيجية الجمهورية الاسلامية الايرانية تقوم على تمتين الاواصر مع بلدان الجوار حيث كانت بلدان الجوار الشمالي في الاولوية خلال الاشهر الاخيرة كما ان الاهتمام يتركز حاليا على مع بلدان الخليج الفارسي.

ونوه الى ان طهران تحدوها الرغبة في توطيد العلاقات مع جميع بلدان الخليج الفارسي ومنها عمان كما ان هذا البلد يتصدر غيره بالنظر الى الاواصر والعلاقات الوطيدة القائمة بين الجانبين.

ووصف السياسة الخارجية لعمان بأنها أكثر عقلانية مقارنة ببعض البلدان العربية كما انه أدى دور المنسق في بعض المراحل بالنظر الى اقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية باعتبارها الدولة الضامنة لامن بلدان الخليج الفارسي.