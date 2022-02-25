كمالوندي يلتقي مع أوليانوف في فيينا

العالم - ايران

وفي تغريدة له على تويتر، أعلن ميخائيل أوليانوف عن لقائه مع بهروز كمالوندي مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية والمتحدث باسمها، وكذلك رضا نجفي مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون القانونية والدولية.

وكتب أوليانوف: ان الدكتور علي باقري كني كبير المفاوضين الايرانيين في مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي، متواجد حاليا في طهران. الا ان زملاءه يبقون في فيينا. واليوم التقيت مع السيد بهروز كمالوندي مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية والسيد رضا نجفي مساعد وزير الخارجية (الايراني).

وتوجه كمالوندي الى فيينا يوم الاربعاء للقيام ببعض المشاورات التقنية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان قد التقى قبل ايام من زيارته الى فيينا، مع رافايل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأجرى معه محادثات آلت الى اتفاق بشأن نصب كاميرات الوكالة في مجمع تساي بكرج (غرب طهران).

وكان كبير المفاوضين الايرانيين باقري قد التقى في 15 شباط/فبراير 2022 مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأجرى معه محادثات هامة حسب وصف غروسي.

وتم استئناف الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر الاميركي ضد ايران، يوم الثلاثاء 8 شباط/فبراير 2022، بعد استراحة لفترة 11 يوما لاستشارة الوفود المفاوضة مع عواصمها، بعودة الوفد الايراني ووفود مجموعة 4+1 (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) الى العاصمة النمساوية، ومنذ ذلك الحين تستمر المفاوضات على مختلف المستويات وبمختلف الصيغ.

وتم الاعلان سابقا، أن كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري، يتوجه الى طهران في زيارة قصيرة في إطار الزيارات العادية في إطار المفاوضات، الا ان الخبراء في الوفد الايراني متواجدون في فيينا ويواصلون مشاوراتهم ومحادثاتهم.