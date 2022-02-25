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الخارجية الروسية تعلن هدف العملية العسكرية في أوكرانيا

الخارجية الروسية تعلن هدف العملية العسكرية في أوكرانيا
الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الهدف من العملية الروسية في أوكرانيا هو تقديم "النظام العميل والدمية" في كييف إلى العدالة على الجرائم المرتكبة.

العالم - روسيا

وأضافت زاخاروفا في إفادة صحفية اليوم الجمعة، أن "مهمة العملية العسكرية هي محاسبة الشخصيات الحالية (نظام كييف) النظام الدمية. على الجرائم التي ارتكبها خلال هذه السنوات ضد المدنيين، بمن فيهم مواطنو روسيا".

ولفتت زاخاروفا إلى أن الحكومة الدمية في أوكرانيا محرومة من أي سيادة، قائلة: "الحكومة الحالية ونظام كييف وهؤلاء الأشخاص الدمى الذين نصبوا أنفسهم حكاما على هذه الأرض، ينتقصون من كرامة الناس ويسخرون منهم. لذا، فهم محرومون من أي سيادة".

ووفقا لها، فإن الشيء الوحيد الذي يمكن للسلطات الأوكرانية الحالية فعله هو استخدام التعليمات الواردة من المحيط.

وأضافت، "نتمنى أن يتحرر الشعب الأوكراني من اضطهاد الحكومة القومية (المتطرفة)، التي تستغل البلاد لصالح اللاعبين الأجانب، وتبدأ في عيش حياة كاملة ذات سيادة، تحترم حقوق وحريات ومصالح جميع أفرادها. مواطنين بلا انقسام على أسس وطنية أو لغوية أو دينية".

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