الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢
٠٤:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

النخالة يجري اتصالا هاتفيا بالأسير المحرر هشام أبو هواش

النخالة يجري اتصالا هاتفيا بالأسير المحرر هشام أبو هواش
الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

أجرى الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، زياد النخالة اتصالا هاتفياً بالمجاهد البطل هشام أبو هواش، الذي نال حريته بعد معركة بطولية خاض خلالها الاضراب عن الطعام لمدة 141 يوماً.

العالم ـ فلسطين

وأشاد النخالة خلال الاتصال بصمود الأخ هشام معرباً عن اعتزاز وفخر حركة الجهاد الاسلامي بثبات وصمود الأخ هشام.

وشدد النخالة على أن معارك الاضراب عن الطعام هي شكل من أشكال المقاومة الفاعلة والمؤثرة، وتدلل على قوة إرادة الشعب الفلسطيني وأننا لن نستسلم أمام كل أشكال العدوان وسنظل نقاتل بسلاحنا و بلحمنا وعظمنا.

وأعرب النخالة عن خالص تهانيه وتهاني قيادة حركة الجهاد الاسلامي وذراعها العسكري سرايا القدس للأخ هشام أبو هواش وعائلته وإخوانه ولأهالي مدينة دورا ومحافظة الخليل بهذا الانتصار.

وفي وقت سابق، أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير هشام إسماعيل أحمد أبو هواش (41 عامًا) من بلدة دورا بالخليل، بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري 16 شهرًا

روابط ذات صلة

حماس تبارك حرية القواسمي وأبو هواش

شاهد.. الإحتلال يفرج عن الأسير هشام ابوهواش

عائلة ابو هواش تحمل كيان الاحتلال مسؤولية اصابة الاسير بكورونا

لليوم الثاني.. المتطرف بن غفير يحاول اقتحام غرفة الأسير أبو هواش

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. باحث استراتيجي: سلطات كييف ادوات بيد حلف شمال الاطلسي

النخالة يجري اتصالا هاتفيا بالأسير المحرر هشام أبو هواش

في ذكرى مجزرة المسجد الإبراهيمي... الجهاد الإسلامي: شعبنا لن ينسى ولن يغفر جرائم الاحتلال المروعة

كمالوندي يلتقي مع أوليانوف في فيينا

كيف صمد اليمن 7 سنوات ولم تصمد أوكرانيا 7 ساعات !

شاهد..استهلاك واشنطن الاعلامي في الازمة الاوكرانية