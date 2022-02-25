النخالة يجري اتصالا هاتفيا بالأسير المحرر هشام أبو هواش

العالم ـ فلسطين

وأشاد النخالة خلال الاتصال بصمود الأخ هشام معرباً عن اعتزاز وفخر حركة الجهاد الاسلامي بثبات وصمود الأخ هشام.

وشدد النخالة على أن معارك الاضراب عن الطعام هي شكل من أشكال المقاومة الفاعلة والمؤثرة، وتدلل على قوة إرادة الشعب الفلسطيني وأننا لن نستسلم أمام كل أشكال العدوان وسنظل نقاتل بسلاحنا و بلحمنا وعظمنا.

وأعرب النخالة عن خالص تهانيه وتهاني قيادة حركة الجهاد الاسلامي وذراعها العسكري سرايا القدس للأخ هشام أبو هواش وعائلته وإخوانه ولأهالي مدينة دورا ومحافظة الخليل بهذا الانتصار.

وفي وقت سابق، أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير هشام إسماعيل أحمد أبو هواش (41 عامًا) من بلدة دورا بالخليل، بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري 16 شهرًا