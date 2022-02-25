الجزائر تبحث فتح خطوط جوية جديدة مع مصر

العالم - الجزائر

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الوزير الجزائري بالسفير وريده، مساء أمس، بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة. وزارة النقل الجزائرية، في بيان اليوم الجمعة حسبما أعلنت وزارة النقل الجزائرية.

وأوضحت الوزارة أن الجانبين، تبادلا خلال اللقاء، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مجال النقل؛ من خلال تنشيط آليات التعاون الثنائي، لاسيما فيما تعلق بتفعيل عمل اللجنة الفنية للنقل البحري والموانئ بين البلدين، بموجب اتفاق التعاون الثنائي الموقع بين البلدين.

وأضافت الوزارة أنه تم بحث تفعيل عمل اللجنة الفنية للنقل البري، بموجب اتفاق التعاون الثنائي المبرم بين البلدين، وتعزيز التشاور بين سلطات الطيران المدني بالبلدين حول المسائل الثنائية المتعلقة بالنقل الجوي من خلال تعزيز حركة الطيران المباشر بين الجزائر والقاهرة لتسهيل حركة تنقل المسافرين، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.

في السياق ذاته، اتفق الطرفان على مواصلة الاتصال واللقاءات الثنائية؛ من أجل تعزيز التعاون بين مصر والجزائر في مجال النقل.