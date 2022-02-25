الإعلام الأمني يكشف نتائج مداهمة وكر لداعش في ديالى

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وقالت الخلية في بيان ، إنه "بعملية نوعية وجهد استخباري مثالي ومعلومات دقيقة لقسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات ديالى، والتي أكدت وجود وكر لعصابات داعش الارهابية في منطقة حقول المرادية بمحافظة ديالى، يستخدم منطلقا لتنفيذ العمليات الارهابية".

وأضافت أنه "على اثر ذلك وبالتنسيق مع استخبارات الفوج الرابع لواء مغاوير القيادة وقوة من الفوج ذاته تم الوصول الى الوكر بعد معالجة العبوات الموضوعة في الطرق المؤدية اليه، حيث ضبط بداخله الاتي:

- سلاح رشاش احادية عيار 14،5 ملم

- 46 اطلاقة احادية

- 11عبوة على شكل جلكانات مختلفة السعات معبأة بمادة السيفور

- 7 مساطر تفجير

- 6 عبوات ناسفة محلية الصنع

- 5 أسطوانات اوكسجين

- 4 صواريخ قاذقة

- صاروخي SPg9

- موبايلين اثنين

- جهازي نداء

- مولدة كهربائية

- سبحة تفجير

- صاروخ نمساوي بالاضافة الى شاحنة موبايل ومواد غذائية جافة وافرشة مختلفة.

وأشارت الى أن "مفارز الجهد الهندسي المرافقة قامت برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة موقعيا".