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تأكيد حزب الله وحماس على خيار المقاومة ورفض التطبيع مع العدو

تأكيد حزب الله وحماس على خيار المقاومة ورفض التطبيع مع العدو
الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

استقبل مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله النائب السابق حسن حب الله، وفدا قياديا من حركة المقاومة الإسلامية، برئاسة رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية الدكتور خليل الحية.

العالم ـ لبنان

وضم اللقاء، المستشار الإعلامي لرئيس الحركة الدكتور طاهر النونو، وعضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية أسامة حمدان، وممثل الحركة في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي، في حضور معاون مسؤول العلاقات الفلسطينية الشيخ عطالله حمود.

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان للحزب، "استعراض مفصل لمجمل التطورات السياسية في فلسطين ولبنان لا سيما في القطاع والضفة وانتفاضة الشيخ جراح والقدس ومناطق ال 48 وما يواجه القضية الفلسطينية، خصوصا في ظل موجة التطبيع بالمنطقة".

وأكد المجتمعون "رفضهم لكافة المشاريع التي تواجه القضية الفلسطينية"، داعين "الدول المطبعة إلى التراجع عن خطواتها لأنها تضر بالقضية الفلسطينية ولا تخدم إلا الكيان الصهيوني". ووجهوا "التحية للأسرى في سجون الاحتلال الذين يخوضون معركة جديدة في وجه سلطات الاحتلال"، داعين إلى "توسيع التضامن مع الأسرى والوقوف إلى جانبهم".

وشدد المجتمعون على "ثبات محور المقاومة وصلابته، في مواجهة كل الضغوط والتهديدات وأن الآمال الكبيرة معقودة عليه". كما جرى التأكيد على "متانة العلاقة بين حزب الله وحركة حماس والقائمة على أُسس المقاومة والمصير الواحد، وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين الطرفين".

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