مسؤول روسي يكشف دور 'قسد' في عمليات التجنيد القسري

العالم - سوريا

وأضاف جورافليف: كما تلقى مركز المصالحة الروسي مناشدات من السكان الذين تسيطر عليهم التشكيلات الكردية الموالية لأمريكا، فيما يتعلق بالإجراءات غير القانونية لما يسمى "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا، والتي نصبت نفسها بنفسها، والتي تم إنشاؤها بالاشتراك مع الولايات المتحدة.

وأردف جورافليف: "تقوم قيادة التشكيلات المسلحة المدعومة من الولايات المتحدة بتنفيذ عمليات التجنيد الإجباري في صفوف ما يسمى ب"قوات سوريا الديمقراطية"، حيث يتعرض الأشخاص الذين لا يظهرون في مراكز التجنيد للتهديد باعتقال الممتلكات وأفراد العائلات".

يشار إلى أن "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية)، كانت قد صعدت من عمليات المداهمة التي تنفذها في المناطق التي تنتشر فيها، وقامت باختطاف العشرات من الأهالي والمئات من الشبان في أرياف دير الزور والرقة والحسكة واقتادتهم إلى معسكرات تابعة لها تمهيدا للقتال في صفوفها.

وكانت قرى ومناطق محافظة الرقة قد شهدت في الأول من مارس/ آذار الماضي، إضرابا للمدارس احتجاجا على ضغوطات وممارسات "قسد"، بحق المعلمين وقرارها القاضي بزجهم في الخدمة في صفوفها وسوقهم قسرا إلى معسكرات التدريب تحت مسمى "التجنيد الإجباري".