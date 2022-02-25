مجلس أوروبا يعلق عضوية روسيا بعد العملية العسكرية في أوكرانيا

العالم - روسيا

وقررت اللجنة الوزارية، التي تضم ممثلين عن الدول الأعضاء البالغ عددها 47 دولة، اليوم الجمعة، إعفاء روسيا من حقوقها في التمثيل داخل المنظمة ومقرها ستراسبورغ، بسبب انتهاكات جسيمة ارتكبتها.

ومع ذلك تبقى روسيا رسميا عضوا بالمجلس.

وتشكل مجلس أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية لحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في القارة. والمجلس منفصل عن الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجو دي مايو في بيان “اتخذت اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا الذي تتولى إيطاليا رئاسته قرار استبعاد الاتحاد الروسي من عضويته”.

ومضى قائلا “إيطاليا تعتبر هذا الإجراء ضروريا في ضوء عدوان روسيا العسكري غير المقبول على أوكرانيا، وهو العدوان الذي يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي”.