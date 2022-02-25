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بيلاروس تعلن استعدادها لاستضافة أي مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

بيلاروس تعلن استعدادها لاستضافة أي مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية استعداد مينسك لفعل كل ما في وسعها لإنجاح أي مفاوضات بين موسكو وكييف، في حال اتفاق الطرفين على ذلك.

العالم - روسيا

بيسكوف: كييف قطعت الاتصالات معنا بعد أن أبلغناها موافقة موسكو على تنظيم مفاوضات في مينسك

وفي تصريحات صحفية قال المتحدث باسم الوزارة أناتولي غلاز: "إذا توصل الطرفان إلى اتفاق على ذلك، سنكون مستعدين لتقديم كل مساعدة وبذل ما في وسعنا من الجهود".

وأشار إلى أن بيلاروس أكدت دائما استعدادها للعمل "من أجل إحلال السلام في أوكرانيا ووقف إراقة الدماء بين الشعبين السلافيين الشقيقين".

وأضاف: "كانت بيلاروس تدعو دوما إلى حل جميع الخلافات بطرق دبلوماسية عبر الحوار"، مشيرا إلى ترحيب جميع الأطراف بجهود مينسك في تنظيم لقاءات مجموعة الاتصال للتسوية في دونباس.

وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا مستعدة لإرسال وفد إلى مينسك يضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع والرئاسة الروسية لإجراء مفاوضات مع الجانب الأوكراني.

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