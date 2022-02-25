حزب العمال التونسي يدين الحرب في أوكرانيا

العالم - تونس

أدان حزب العمال التونسي الحرب الجارية حاليا في أوكرانيا ودعا في بيان صادر عنه السلطات التونسية إلى الاسراع باجلاء التونسيين المقيمين في أوكرانيا.

واستنكر حزب العمال "تخلّي السلطات التونسية عن المئات من التونسيات والتونسيين، معظمهم من الطلاب"، مطالبا إيّاها أن توفّر لهم إمكانات العودة فورا إلى وطنهم توقّيا من أذى الحرب الدائرة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من يوم الخميس 24 شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.