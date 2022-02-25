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عبداللهيان يتباحث مع نظيره السلوفاكي

عبداللهيان يتباحث مع نظيره السلوفاكي
الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

تباحث وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان مع نظيره السلوفاكي ايفان كوركوك حول توطيد العلاقات بين البلدين وعودة الرعايا الايرانيين المقيمين في اوكرانيا الى البلاد.

العالم - ايران

وتباحث حسین امیر عبداللهیان مع نظيره كوركوك، هاتفيا اليوم الجمعة، حول الشؤون الدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الى العلاقات الطيبة بين البلدين والتعاون الطيب بين طهران وبراتيسلافا على مختلف الصعد، معربا عن استعداد ايران لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأعرب عبداللهيان عن أمله بايجاد حل لازمة اوكرانيا عبر السبل السلمية.

ودعا السلطات السلوفاكية الى المساعدة في عودة الرعايا الايرانيين المقيمين في اوكرانيا الى ايران عبر اراضيها دون تأشيرات دخول وتقديم الدعم اللازم بهذا الصدد.

من جهته أعرب ايفان كوركوك عن ارتياحه لتعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الصعد، ودعوته لانعقاد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتي لاقت ترحيبا من نظيره الايراني.

كما أعرب عن استعداد بلاده للتعاون في مجال عودة الرعايا الايرانيين المقيمين في اوكرانيا الى ايران عبر اراضي سلوفاكيا دون الحاجة الى تأشيرات دخول.

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عبداللهيان يتباحث مع نظيره السلوفاكي