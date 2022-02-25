شاهد..ما قاله رؤساء الدول عن العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "إن إجراءات الرد ستأتي بطبيعة الحال، إلى أي حد ستكون متكافئة أو غير متكافئة رهن لتحليل القيود المفروضة على روسيا".

دول الاتحاد الأوروبي وافقت بالإجماع على فرض عقوبات يكون لها أكبر تأثير على الاقتصاد الروسي والنخب السياسية، حسبما أعلنت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

وقال مسؤول إن مبعوثي الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون في بروكسل لصياغة تفاصيل عقوبات على روسيا وافق عليها زعماء دول التكتل الخميس، قرروا تجميد أصول في أوروبا يملكها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف.

وشدد الأمينُ العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على انَّ الهجومَ الروسي غيرُ مقبولٍ وأنه ليس أمراً 'لا رجعةَ فيه'، وأكد في الوقت ذاته وقوع عشراتِ القتلى وأشار إلى حالة الخوف والرعب في جميع أنحاء أوكرانيا.

ورغم ان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتّهم الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، بعدم اتخاذ خطوة حازمة في مواجهة الغزو الروسي لأوكراني، إلا أن وزير خارجيته أكد أن تركيا ليس بإمكانها منع السفن الحربية الروسية من الوصول إلى البحر الأسود عبر مضايقها، بناء على طلب أوكرانيا، بسبب بند في اتفاق دولي يسمح للسفن بالعودة إلى قواعدها.

أما موقف الجمهورية الإسلامية عبر عنه الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي، في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأن توسع الناتو نحو الشرق أمر مثير ويعد تهديدا جادا لأمن واستقرار الدول المستقلة.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الصين تدعم روسيا في جهود حل الأزمة الأوكرانية عبر الحوار.

بينما أشاد الرئيس السوري بشار الأسد بالهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، معتبرا أن ما يحصل اليوم هو تصحيحٌ للتاريخ وإعادةٌ للتوازن إلى العالم، وأن روسيا لا تدافع عن نفسها فقط وإنما عن العالم وعن مبادئ العدل والإنسانية.