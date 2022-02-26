نيبينزيا: روسيا صوتت ضد مشروع القرار حول عمليتها العسكرية في أوكرانيا

العالم-اوروبا

أكد المندوب الروسي أن روسيا لا تخوض حربا ضد أوكرانيا، بل تنفذ عملية لحماية سكان منطقة دونباس، وإخلاء أوكرانيا من النازيين.

وقال نيبينزيا إن مشروع القرار يتجاهل أحداث استيلاء "القوميين المتطرفين على السلطة في أوكرانيا" عام 2014، و"الجرائم" التي ارتكبوها، وكذلك الدعم الغربي لهم.

وأضاف أن الغرب "جعل من أوكرانيا بيدقا في لعبته الجيوسياسية".

وأكد نيبينزيا أن القوات الروسية ستنفذ مهامها في أوكرانيا قريبا.

ونفى قيام الجيش الروسي بقصف المدن الأوكرانية، مشيرا إلى عدد كبير من التقارير الإعلامية المضللة. ونفى في هذا الصدد صحة المعلومات عن قصف روضة الأطفال في أوكرانيا الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام.

وأضاف أن "القوميين المتطرفين يستخدمون المدنيين كدروع بشرية"، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تنشر راجمات الصواريخ في المناطق السكنية.

وأشار إلى مقتل 4 سكان مدنيين بنتيجة قصف القوات الأوكرانية على منطقة دونباس.

جدير بالذكر أن روسيا أطلقت عمليتها العسكرية في أوكرانيا صباح الخميس 24 فبراير الجاري.