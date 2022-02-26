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تشاووش أوغلو: دعوة بوتين الجيش الأوكراني إلى تولي السلطة "خاطئة وغير مقبولة"

تشاووش أوغلو: دعوة بوتين الجيش الأوكراني إلى تولي السلطة
السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

استغرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات المسلحة الأوكرانية إلى "تولي السلطة" في كييف، واصفا إياها بأنها "خاطئة وغير مقبولة".

العالم-تركيا

وقال في تصريح لقناة "NTV"، إن "تركيا تعارض الإطاحة بالحكومات المنتخبة بأساليب غير ديمقراطية وتدعم الحكومات المنتخبة ديمقراطيا، وتقف بجانب الشرعية".

وأضاف: "الشعب الأوكراني هو من يقرر من سيتولى الحكم في بلاده".

وأكد تعليقا على مطالبة أوكرانيا بإغلاق المضائق التركية أمام السفن الروسية، أن ""أنقرة تحترم دائما القانون الدولي وتمتثل للاتفاقيات التي هي طرف فيها، وبينها اتفاقية (مونترو) الخاصة بالمضائق التركية، دون الكيل بمكيالين".

وتسمح معاهدة "مونترو" للمضائق البحرية الموقعة عام 1936 بمرور السفن الحربية التابعة للدول غير المشاطئة للبحر الأسود، من مضيقي الدردنيل والبوسفور، بشرط إشعار تركيا بالمرور قبل 15 يوما، والبقاء في البحر الأسود لمدة لا تتجاوز 21 يوما.

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تشاووش أوغلو: دعوة بوتين الجيش الأوكراني إلى تولي السلطة "خاطئة وغير مقبولة"

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