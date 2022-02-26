السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢
٠٢:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

فنزويلا: لا يمكن السماح للناتو بتهديد روسيا

فنزويلا: لا يمكن السماح للناتو بتهديد روسيا
السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الفنزويلي، فيليكس بلاسينسيا، إن حلف الناتو كتلة عسكرية عفا عليها الزمن، ولم تحقق مهمة ضمان السلم في العالم، ولا يمكن السماح لها بتهديد روسيا.

العالم-الامريكيتان

وأضاف: "ما لا يمكن السماح به هو محاولات الناتو المستمرة لتهديد روسيا. أنشطة حلف شمال الأطلسي التي عفا عليها الزمن، لم تقم بأي من أدورها الأساسية، ولا تخدم سلام المجتمع الدولي، بل يبدو أن الناتو منظمة تهدد الآخرين، تهدف إلى تقييد الحقوق وفي هذه الحالة للشعب الروسي وروسيا، ومحاولة التحرك شرقا إلى حدود روسيا، تشكل بلا شك تهديدا".

وتابع: "نحن ندعم روسيا حكومة وشعبا في حقها في الدفاع عن سلامها وطمأنينتها، وحق الشعب الروسي والحكومة الروسية في ضمان أمن السكان والمنطقة".

وحول الوضع في أوكرانيا، قال الوزير الفنزويلي إن "حكومة أوكرانيا أهملت ولم تطبق اتفاقيات مينسك التي ضمنت السلام والاستقرار والتفاهم المتبادل بين الجارتين روسيا وأوكرانيا".

روابط ذات صلة

فنزويلا تعلن دعمها لقرار روسيا حول اوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فنزويلا: لا يمكن السماح للناتو بتهديد روسيا

رد فعل تركيا على دعوة بوتين الجيش الأوكراني إلى تولي السلطة

روسيا صوتت ضد مشروع القرار حول عمليتها العسكرية في أوكرانيا

فرنسا سترسل 500 جندي إلى رومانيا و200 إلى إستونيا

الدفاع الروسية: العسكريون الروس يدخلون مدينة ميليتوبول الأوكرانية

بايدن: الولايات المتحدة تدافع عن كل شبر من أراضي الناتو