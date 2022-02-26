السفارة الايرانية في وارشو تعلن عن كيفية عودة الرعايا الايرانيين من اوكرانيا 

العالم - ايران

وجاء في بيان صادر عن السفارة الايرانية في وارشو مساء الجمعة: ان سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في وارشو وفي اليوم الاول من وقوع الازمة والاعلان عن حالة الطوارئ في اوكرانيا وبهدف مساعدة رعايانا المقيمين في هذا البلد، تمت المبادرة لتشكيل لجنة لدعمهم.

واوضحت السفارة وفقا لاعلان وزارة الداخلية البولندية بان هنالك 8 نقاط حدودية للدخول الى بولندا امام الرعايا الاوكرانيين وغيرهم وان الرعايا الاجانب ليسوا بحاجة الى تاشيرات دخول ويكفي مجرد حمل جواز سفر موثق واقامة قانونية في واكرانيا ويمكنهم المكوث في بولندا لفترة 15 يوما.

وقالت السفارة الايرانية بان وزارة الداخلية البولندية صرحت بانه ليست هنالك حاجة لان يكون الداخل الى بولندا متلقيا للقاح المضاد لكورونا او شهادة التطعيم PCR وبامكان الرعايا الاجانب المجيء بسياراتهم.

واشارت السفارة الى ان التنسيق جار مع الجانب البولندي لاخذ الترخيص اللازم لتنظيم رحلات جوية مباشرة لنقل الرعايا الايرانيين المقيمين في اوكرانيا من وارشو الى طهران.