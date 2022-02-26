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واشنطن تعلن استعدادها للمساعدة في إجلاء زيلينسكي من كييف

واشنطن تعلن استعدادها للمساعدة في إجلاء زيلينسكي من كييف
السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين، إن سلطات امريكا مستعدة لمساعدة رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي على مغادرة كييف.

العالم-الاميركيتان

وذكرت الصحيفة، أن الأمريكيين على استعداد للقيام بهذه الخطوة حتى لا يقع زيلينسكي في أيدي القوات الروسية المتقدمة.

ونقلت "واشنطن بوست"، عن مصدر رفيع المستوى أن المسؤولين الأمريكيين تحدثوا إلى زيلينسكي في الأيام الأخيرة حول "قضايا أمنية مختلفة، بما في ذلك حول أكثر الأماكن أمانا بالنسبة له لضمان استمرارية عمل حكومته".

من جانبه قال مسؤول أوكراني، للصحيفة إن زيلينسكي لم يصدر أوامر بنقله إلى مدينة أخرى، على سبيل المثال إلى مدينة لفوف في غرب البلاد.

في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس 24 فبراير، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين، في كلمة متلفزة للمواطنين الروس، إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية"، لمساعدة سكان دونباس.

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