إصابة ثمانية يمنيين في قصف لمرتزقة العدوان على تعز

العالم - اليمن

وأكد مصدر أمني يمني، أن مرتزقة العدوان استهدفوا منطقة الحرير في مديرية صالة بقذيفة مدفعية أدت إلى إصابة ثلاثة مواطنين بينهم طفلين، مضيفا أن المرتزقة أطلقوا قذيفة هاون على وادي امير بمديرية صالة أدت إلى إصابة امرأة ومواطنين اثنين.

كما أكد المصدر إصابة امرأة ورجل نتيجة استهداف مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي للأحياء السكنية في حي الجملة وصالة بقذائف الهاون.

ولفت المصدر إلى أن مرتزقة العدوان استهدفوا حي صالة بتعز بقذائف الهاون واستهدفوا مستشفى الوحدة للأمومة والطفولة بحي صالة بقذيفة وأدى القصف إلى حدوث اضرار مادية وتعطل منظومة الطاقة الشمسية بمستشفى الوحدة للأمومة والطفولة.

وأدان المصدر التصعيد الخطير لقوى العدوان في مديرية صالة المأهولة بالسكان.. مؤكدا أن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية عن جرائم العدوان لسكوتها المريب.