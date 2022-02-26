الخارجية العراقية تعلق على ما يتداول عن مقتل عراقي في أوكرانيا

العالم-العراق

وأوضح الصحاف، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن الوزارة لم تتأكد حتى الآن بشكل رسمي بشأن مقتل عراقي في أوكرانيا.

وأكد أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ للوقوف على دقة ما يتم تداوله من خلال التنسيق مع السلطات الرسمية في أوكرانيا ومن خلال مساعي سفارة العراق في كييف.

وفي وقت سابق الجمعة، قال الصحاف ان سفارة العراق في كييف تواصل عملها في ظل ظروف استثنائية ولم تتلق طلباً من الجالية العراقية في أوكرانيا لمغادرتها.

ووفق أرقام الخارجية فإن عدد أفراد الجالية العراقية في أوكرانيا يبلغ 5537 شخصا من بينهم 450 طالباً يتوزعون على 37 جامعة.