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مصادر عبرية : أوكرانيا طلبت من تل أبيب التوسط لدى روسيا!

مصادر عبرية : أوكرانيا طلبت من تل أبيب التوسط لدى روسيا!
السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

زعمت قناة “ريشت كان” العبرية، أن أوكرانيا طلبت من "إسرائيل" التوسط لدى روسيا لإجراء محادثات وقف إطلاق للنار بين الجانبين.

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية وأوكرانية مطلعة على تفاصيل القضية، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اقترح على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، خلال اتصال بينهما، أن تتفاوض تل أبيب مع موسكو لإجراء محادثات تستضيفها تل ابيب.

وقالت تلك المصادر، إنه حتى لو كانت هناك فرصة ضئيلة لنجاح الخطوة هذه المرة، فإن الأمر يستحق المحاولة وإنقاذ الأرواح.

ورفض مكتب بينيت التعليق على صحة التقرير.

ووفقًا للقناة، فإن الإحتلال حاول عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، التوسط بين روسيا وأوكرانيا، مشيرةً إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي السابق نتنياهو، والحالي بينيت، كانوا على اتصال بالسلطات المعنية واقتراحوا أن تساعد تل أبيب في تخفيف التوترات بين البلدين.

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مصادر عبرية : أوكرانيا طلبت من تل أبيب التوسط لدى روسيا!

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