لحظة بلحظة...العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الثالث 

العالم-روسيا

وامتنعت الإمارات والهند والصين عن التصويت على النص الذي صاغته الولايات المتحدة.

وصوت الأعضاء الآخرون بمجلس الأمن وعددهم 11 لصالح مشروع القرار.

وقال المبعوث الروسي للأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن موسكو صوتت ضد مشروع القرار المناهض لروسيا وأوكرانيا. مضيفا لن أرد على من اتهم روسيا باستغلال حق الفيتو.

وأكد نيبينزيا أن مشروع القرار غير متوازن وأغفل مسائل مهمة جدا. وقال المندوب الروسي "نشكر جميع أعضاء مجلس الأمن الذين لم يؤيدوا مشروع القرار ضد موسكو".

وفيما يلي أحدث الاخبار وتطورات الساحة الاوكرانية :

-صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين: سلطات امريكا مستعدة لمساعدة رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي على مغادرة كييف

-مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، الذي امتنع عن التصويت على قرار يدين العملية الروسية في أوكرانيا، قال: إن المخاوف الأمنية الروسية، عقلانية ومشروعة.

-مصادر في العاصمة الأوكرانية: القوات الروسية تهاجم المدينة من عدة اتجاهات، بينما ذكر الجيش الأوكراني أنه تصدّى لهجوم روسي على قاعدة عسكرية في العاصمة، وأن جنودا روسا يحاولون السيطرة على محطة لتوليد الكهرباء، بينما قالت موسكو إن جيشها دخل مدينة ميليتوبول جنوبي أوكرانيا دون مقاومة

- عمدة كييف: 5 انفجارات متتالية شمال شرقي العاصمة الأوكرانية

- البنك المركزي الروسي: تمت توفير المزيد من السيولة النقدية لأجهزة الصراف الآلي تلبية لزيادة الطلب عليها

- سماع دوي انفجارين قرب ميناء إوديسا جنوبي أوكرانيا وإطلاق نار من أسلحة رشاشة

- الأمين العام للنيتو: روسيا أدارت ظهرها للاتفاق بينها وبين الحلف لأن أساسه احترام سيادة الدول

- الأمين العام للنيتو: التهديد قد يتجاوز أوكرانيا وروسيا تتحدى أعراف الأمن في أوروبا وقد تهدد نصف أعضاء الحلف

- الأمين العام للنيتو: ننشر قواتنا شرقي أوروبا حتى لا يفهم أننا غير جاهزين للدفاع عن أعضاء الحلف

- الأمين العام للنيتو: ندرس المخاطر الناجمة عن التهديدات السيبرانية من روسيا

- الأمين العام للنيتو: حريصون على عدم حدوث أخطاء قد تؤدي لخلق وضع ميداني خطير

- الأمين العام للنيتو: قد تكون الأزمة في أوروبا أخطر إذا هددت روسيا أي بلد عضو في النيتو أو هاجمته

- أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت 211 منشأة عسكرية و6 طائرات ومروحية واحدة و5 مسيرات في أوكرانيا

- بيان للنيتو: لا ينبغي أن ينخدع أحد بالأكاذيب الروسية

- بيان للنيتو: نشر القوات الإضافية شرقي أوروبا ضروري لضمان ردع قوي وموثوق

- وزارة الدفاع الروسية: تم إخراج 211 منشأة عسكرية أوكرانية عن العمل

- بلومبيرغ عن كبير مستشاري الخارجية الأمريكية: العقوبات على روسيا لن تشمل قطاع النفط

- مسؤول الخارجية في الاتحاد الأوروبي: مجلس الشؤون الخارجية سيوافق على أقسى عقوبات على الإطلاق ضد روسيا

- صفارات الإنذار تنطلق مجددا في العاصمة الأوكرانية كييف عقب سماع إطلاق نار واشتباكات

- لافروف: دعمنا دائماً موقف إيران في فيينا ولدينا تعاون جيد مع أصدقائنا الإيرانيين وسنواصل القيام بذلك

- أمير عبد اللهيان: لن نحيد عن خطوطنا الحمر في المفاوضات النووية في فيينا

- وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: نأمل في حل الأزمة الحالية من خلال الطرق السياسية

- اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره الروسي سيرغي لافروف

- الكرملين: أوكرانيا اقترحت إجراء محادثات في وارسو بدلا من مينسك ثم قطعت الاتصال

- الكرملين: أبلغنا الأوكرانيين بمقترح عقد محادثات في مينسك

- الرئيس الروسي بوتين أجرى اتصالا بنظيره البيلاروسي لتنظيم محادثات مع أوكرانيا في مينسك

- انطلاق صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف

- الخارجية الروسية: العملية العسكرية الروسية الخاصة لا تمثل أي تهديد للسكان المدنيين في أوكرانيا

- وزارة الخارجية الروسية: هدف العملية الروسية هو تحميل نظام الدولة الدمية المسؤولية عن الجرائم المرتكبة

- عمدة كييف: إطلاق نار وانفجارات في عدد من أحياء العاصمة الأوكرانية وقواتنا تتصدى لمجموعات تخريب روسية

- الكرملين: الوفد الروسي إلى مينسك سيضم ممثلين عن وزارتي الدفاع والخارجية والرئاسة الروسية

- الكرملين: بوتين مستعد لإرسال وفد للتفاوض مع أوكرانيا بعد إعلان كييف استعدادها لبحث مسألة حياد أوكراني

- الكرملين: لوكاشينكو عرض على بوتين في اتصال هاتفي استعداد مينسك لاستضافة مفاوضات روسية أوكرانية

- الكرملين: روسيا على استعداد لإرسال وفد إلى مينسك للتفاوض مع أوكرانيا

- الدفاع الروسية: القوات الروسية تسيطر على مطار غوستوميل في ضواحي كييف

- الدفاع الروسية: استخدام نظام كييف للمناطق السكنية لحماية مواقع إطلاق النار هو جريمة حرب

- الدفاع الروسية: القوات الروسية تجري عملية إنزال ناجحة للقوات الخاصة قرب مطار غوستوميل على مشارف كييف

- وزارة الدفاع الروسية: لا يجري استهداف المناطق السكنية في كييف

- عمدة كييف: المدينة دخلت مرحلة الدفاع عن النفس

- الكرملين: تصريح زيلينسكي حول استعداده لبحث "الوضع المحايد" خطوة إيجابية سندرسها

- الكرملين: روسيا ستفرض عقوبات انتقامية على الغرب بالتأكيد

- الكرملين: بوتين سيجتمع مع مجلس الأمن القومي اليوم وسيجري عدة محادثات هاتفية مع زعماء عالميين

- سلطات مدينة كييف تطالب المواطنين بالبقاء في منازلهم لتجنب "عمليات عسكرية نشيطة" في منطقة أوبولون

- لافروف: لا أحد يخطط لاحتلال أوكرانيا

- لافروف: كما اكد الرئيس بوتين باننا نريد ان يكون الشعب الاوكراني مستقلا

- لافروف: لا نرى امكانية الاعتراف بالحكومة التي تقوم بالابادة الجماعية ضد شعبها

1- لافروف: هل تقبل المجتمعات الديمقراطية بمنع استخدام اللغة الام في الاعمال اليومية كما يفعل النظام الاوكراني

- لافروف: نحن لا نرى امكانية الاعتراف بالحكومة التي تقوم بالابادة الجماعية ضد شعبها

- لافروف: مبادراتنا لضمان الامن في ديسمبر العام الماضي كانت لوقف اطار توسع الناتو

- لافروف: لم يكن هناك التزامات بعدم استخدام النظام الاوكراني التمييز والابادة الجماعية

- لافروف: المطلوب من الرئيس الاوكراني تطبيق اتفاقات مينسك

- لافروف: الرئيس الاوكراني يكذب ولن يقول الحقيقة في رفضه الحوار

- لافروف: اليوم نجري المشاورات وسننظم الندوات والعلاقات مع هاتين الجمهوريتين

- لافروف: اكدنا على دعمنا لجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك في سعيهم للاستقلال وحماية حقوقهم

توقعت الباحثة في العلاقات الدولية والاوروبية د.لونا بدوان، رضوخ اوكرانيا للحوار من أجل انهاء الحرب مع روسيا.

وقالت د.بدوان في حديث لقناة العالم الاخبارية:"أكد مستشار في الرئاسة الاوكرانية اننا لانخشی الحوار مع روسيا لحل الوضع في اوكرانيا وهذا ما يثبت ان الاوكرانيون يبحثون عن الحوار".

وبيّنت د.بدوان ان الاوكرانيون بدأوا يدركون المأزق الذي وقعوا فيه، فهم قد استندوا علی الدعم الاوروبي لكن اوروبا تخلت عنهم.

وأكدت د.بدوان ان الاوكرانيون أدركوا انهم كانوا مجرد ورقة، وقد تم احراق تلك الورقة.

13:29- تقارير اعلامية: موظفو وكالة الاستخبارات الاوكرانية يقومون بإتلاف وحرق الوئائق الأمنية امام مبنى الوكالة

- وكالات أنباء روسية نقلا عن وزارة الدفاع: روسيا لم توجه ضربات صاروخية لكييف

- رئيس برلمان القرم: مستعدون للمساعدة في تشكيل أوكرانيا جديدة

- لافروف: ستكون هناك جلسة لحقوق الانسان وسنقيم معرضا حول الاحداث التي يعيشها شعب دونباس

- وزير خارجية دونيتسك: نرحب بالدعم الروسي ونأمل بالسلام في المنطقة

- وزير خارجية دونيتسك: شعب دونباس يتعرض الى احداث مأساوية من قبل سلطات اوكرانيا

- وزير خارجية دونيتسك: لجأنا الى روسيا بعد تعاظم هجمات السلطات الاوكرانية

- رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: موسكو أعدت حزمة من العقوبات الانتقامية وتعرف نقاط ضعف الغرب

- لافروف: هدف العملية الروسية في أوكرانيا هو تمكين الأوكرانيين من تقرير مستقبلهم بحرية

- المستشار الرئاسي لأوكرانيا لرويترز: نريد السلام وإذا كانت المفاوضات لا تزال ممكنة فيجب إجراؤها

- رويترز: سماع دوي انفجارات هائلة في مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا

- الجيش الأوكراني: القوات الروسية تقترب من العاصمة كييف من الجهتين الشرقية والشمالية الشرقية

- لافروف: الغرب يتستر على نظام كييف ويغض الطرف عن جرائم الحرب ضد المدنيين

- إعلان حالة التأهب وتشغيل أجهزة الإنذار الجوي مجددا في كييف

- تقارير اعلامية: سماع دوي إطلاق نار بالقرب من الحي الحكومي في العاصمة الأوكرانية كييف

- لافروف: الرئيس بوتين اتخذ قرار العمليات العسكرية لمنح الشعب الاوكراني حق تقرير المصير

- أ ف ب: معارك تدور في أحد الأحياء الواقعة في شمال كييف والقوات الروسية تشدد الخناق حول العاصمة الأوكرانية

- الرئيس الأوكراني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تشديد العقوبات على روسيا

- روسيا تحظر طيران شركات المملكة المتحدة فوق أراضيها ردا على اجراء مماثل من قبل بريطانيا

- وزارة الدفاع الروسية تقول إن قواتها سيطرت على جزيرة زميني في البحر الأسود حيث استسلم 82 جنديا أوكرانيا لها

- رويترز: شركة الطاقة الروسية تقول إنها تمد عملاءها الأوروبيين بالغاز عبر أوكرانيا وفقا للطلب

- الولايات المتحدة تمنع شركات طيرانها من التحليق فوق أوكرانيا وبيلاروس

- الدفاع الروسية تعلن السيطرة الكاملة لقواتها على المنطقة التي تقع فيها محطة تشيرنوبيل

- وسائل إعلام: إدارة الرئيس الأوكراني تؤكد استعدادها لإجراء مفاوضات مع روسيا بشأن "وضع محايد"

- الدفاع الروسية تعلن تعطيل 118 منشأة عسكرية أوكرانية واستسلام أكثر من 150 فردا من القوات الأوكرانية

- أ ف ب: رئيس وزراء بريطانيا يعد الرئيس الاوكراني في مكالمة هاتفية بتعزيز دعم لندن لكييف

- وزير الاقتصاد الفرنسي: الاتحاد الأوروبي يريد "قطع كافة الروابط بين روسيا والنظام المالي العالمي"

- وزير المالية الألماني: دول الاتحاد الأوروبي ستدرس جميع العقوبات المحتملة ضد روسيا

- وزير الخارجية الفرنسي: باريس قلقة على "سلامة" الرئيس الأوكراني ومستعدة "لمساعدته إذا لزم الأمر"

- أ ف ب: معارك جارية في شمال العاصمة الأوكرانية كييف

- رويترز عن وزارة الدفاع الروسية: دمرنا 118 موقعا للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية

- الجيش الاوكراني يقول إن معارك تجري شمال العاصمة كييف

- الرئيس الأوكراني يطلب مساعدات دفاعية من دول شرق أوروبا الأعضاء في حلف الناتو ويقول يجب علينا أن ندفع روسيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات

- نائبة وزير الدفاع الأوكراني تحذر من أن القوات الروسية ستدخل مناطق على مشارف العاصمة كييف اليوم الجمعة

- اطلاق صافرات الانذار من غارات جوية في العاصمة الاوكرانية كييف والسلطات تحث السكان على التوجه إلى أقرب ملاجئ

قال مستشار للحكومة الاوكرانية ان اليوم سيكون أصعب يوم محذرا من الخطة الروسية هي استخدام الدبابات لاقتحام كييف وسط أنباء عن أن القوات الروسية باتت على بعد نحو ثلاثين كيلومترا كلم من العاصمة. هذا وافادت المصادر باستهداف مطار بصاروخ روسي وانطلاق صفارات الانذار في مدينتين غرب البلاد.

- الرئيس الأوكراني: سيتحتم على روسيا "التحدث" إلى أوكرانيا "آجلا أو عاجلا" لوقف المعارك

- الرئيس الأوكراني: القوات الأوكرانية "تفعل ما بوسعها" للدفاع عن البلاد

- مستشار للحكومة الأوكرانية: اليوم سيكون أصعب يوم والخطة الروسية هي استخدام الدبابات لاقتحام كييف

- الخارجية التركية تؤكد توجيه أوكرانيا طلبا الى أنقرة لتقييد حركة السفن العسكرية الروسية في مضيقي البوسفور والدردنيل

- وزير الداخلية الأوكراني يقول إن قوات بلاده أسقطت طائرة معادية فوق كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم ثم اصطدمت بمبنى سكني لتشتعل النيران فيه

- رويترز: الرئيس الأوكراني يعتبر العقوبات المفروضة على روسيا غير كافية

أعلن الناطقُ باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن العملية العسكرية ضد أوكرانيا ستستمر طالما أنها ضرورية بناء على نتائجِها وجدواها مقدِّراً أن الروس سيدعمون هجوماً مماثلا.

واشار بيسكوف في تصريحٍ إلى أن موسكو تهدف من العملية العسكرية في اوكرانيا إلى تجريد كييف من السلاحِ واضعاف إمكاناتِها العسكرية، التي ازدادت مؤخرا إلى درجة كبيرة بدعم من الخارج. وأكد على ضرورة تحرير وتطهير أوكرانيا مما سماهم بالنازيين والمناصرين للنازيةِ وفكرِها .

- السفير الروسي لدى اليابان: من غير الممكن عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي

- السفير الروسي لدى اليابان: سيكون هناك رد روسي شديد على العقوبات اليابانية على روسيا

- السفير الروسي لدى اليابان: الأوكرانيون هم من يقررون مستقبل أوكرانيا ولن نحتلها

- الرئيس الأوكراني: القوات الروسية توقفت عن التقدم في معظم الاتجاهات

- الرئيس الأوكراني: الضربات الروسية تستهدف كلا من الأهداف العسكرية والمدنية

-الرئيس الأوكراني: روسيا استأنفت ضرباتها الصاروخية في الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة

- رويترز: رئيس بلدية ريفن الأوكرانية يتحدث عن ضربة صاروخية على المطار ولا أنباء عن أضرار شديدة

- رويترز: صفارات الإنذار تدوي في لفيف غربي أوكرانيا

- أ ف ب: سماع دوي انفجارَين قويين فجر الجمعة في وسط العاصمة الاوكرانية كييف

- حرس الحدود الأوكراني: ضربة صاروخية أصابت موقعا حدوديا أوكرانيا في منطقة زابوريجيا بجنوب شرق البلاد، مما أدى إلى مقتل وإصابة بعض الحراس



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