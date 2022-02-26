شاهد.. هكذا حسم أمر الرئيس الأوكراني زيلنسكي

العالم - خاص بالعالم

وقال علم في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن الازمة الاوكرانية امام مسارين متسابقان مع الوقت، الاول، ان كييف تحت حصار القوات الروسية، والدخول اليها يرتبط بقرار القيادة الروسية، والمسار الثاني هو الخيار الدبلوماسي هذا متعلق بالجيش الروسي اذا قبل بالمفاوضات بالشروط الروسية.

وأضاف، اذا لم يتجاوب الجيش الاوكراني مع روسيا ويقبل بالحل الدبلوماسي، ستؤدي معركة "كييف" الى سيطرة الجيش الروسي على العاصمة الاوكرانية.

واعتبر علم، العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا بأنها اعادة تنظيم للسلطة في كييف، حيث ان الجيش الروسي في هذه العملية ركز على المناطق الاستراتيجية العسكرية وتجنب المناطق المدنية.

ولفت علم ان الرئيس الروسي الاوكراني زيلنسكي الحلقة الأضعف في الأزمة الاوكرانية بعد تخلي الغرب وحلف الاطلسي عنه، ويحاول ان يستجدي عطف بوتين من الاجل الذهاب الى مفاوضات، مشيرا الى ان الرئس الروسي حسم أمر زيلنسكي، بعد ما خاطب الجيش الاوكراني من اجل الذهاب الى مفاوضات بشروط روسية، وهذا يعني ان الرئيس الاوكراني خارج اي قرار جديد في الأزمة الأوكرانية.

ورأى علم ان الخيار العسكري هو سيد الموقف في الازمة الاوكرانية، ولكن من اجل ان لايدخل الجيش الروسي الى العاصمة الاوكرانية كييف فتح باب الحوار مع الجيش الاوكراني ولكن بشروط روسية وهي استلام الجيش الاوكراني السلطة في كييف.

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