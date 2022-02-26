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تحريف أميريكي

السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج انقلاب الصورة على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع التضليل الإعلامي الغربي حول مفاوضات الغاء الحظر في فيينا بين ايران والدول الغربية حيث تحاول وسائل الإعلام الغربية اظهار صورة أمريكا كدولة منتصرة التي تجبر ايران على تلبية شروطها.

العالم - انقلاب الصورة

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