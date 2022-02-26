بايدن يعلن عن تخصيص 600 مليون دولار كمساعدات لأوكرانيا

العالم-الاميركيتان

وجاء في المذكرة التي وقعها الرئيس الأمريكي: "أعطي وزير الخارجية السلطة والصلاحيات لتقديم مساعدة عسكرية فورية لأوكرانيا".

وكجزء من صلاحياته، يجب على وزير الخارجية الأمريكي تحديد ما إذا كان من مصلحة الولايات المتحدة تقديم مساعدة مجانية لأوكرانيا بمبلغ 250 مليون دولار، كما جاء في الوثيقة.

وأكدت الوثيقة أن الولايات المتحدة سترسل ما قيمته 350 مليون دولار أخرى من الأسلحة والخدمات لوزارة الدفاع الأوكرانية.

وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.