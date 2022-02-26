شاهد..وعود الغرب لرئيس اوكرانيا ذهبت ادراج الرياح

العالم - خاص بالعالم

وقال كيلاني في حديث لبرنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية،"إن الحكم في اوكرانيا تحت سلطة الجماعة النازية، وما ظهر في وسائل الاعلام من خسائر عسكرية في الجيش الأوكراني تتعلق بالجماعات النازية".

واضاف، إن الجيش الاوكراني فقد الوسائل العسكرية الهامة والطيران والدفاع الجوي، مشيرا الى ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما خاطب الجيش الاوكراني من اجل التسوية بشروط موسكو، كان من اجل حفظ ماء وجه الموالين للنظام الاوكراني الحالي.

واوضح كيلاني ان الغرب وعد اوكرانيا وعدا كثيرة من اجل حمايتها ولكن هذه الوعود بعد العملية العسكرية الروسية اصبحت حبر على ورق، وتركوا اوكرانيا وحيدة في مواجهة العملية العسكرية الروسية وذلك خوفا من القدرات العسكرية الروسية.

ولفت الى ان دول اوروبا الغربية بعد العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا، اسرعت لحماية قواعدها العسكرية في اروبا الشرقية، مشيرا الى الكتبية العسكرية الفرنسية التي ذهبت لحمامية الحدود الرومانية الاوكرانية، دون ان تقدم اي دعما للجيش الاوكراني.

وبين الكاتب السياسي ان الدول الغربية لا تتمتع بقدرات عسكرية حقيقية، واي عملية عسكرية لهذه الدول يجب ان تكون بموافقة البرلمانات، مشيرا الى انه لا توجد اي دولة اوروبية او مواطن اوروبي مستعد ان يقاتل من أجل علم الاتحاد الاووبي او من اجل الولايات المتحدة الاميركية او من اجل حرية اوكرانيا المزعومة حسب تعبيره.

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