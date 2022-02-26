زيلينسكي يرد على عرض أميركي..أحتاج إلى ذخيرة وليس رحلة

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وقال زيلينسكي ردا على ذلك "المعركة هنا، أحتاج إلى ذخيرة وليس رحلة"، وفقا لمسؤول مخابرات أميركي كبير على دراية مباشرة بالمحادثة بين الطرفين، وذلك وفقا لما أوردته وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press).

وخلال الساعات الماضية اقتربت القوات الروسية من العاصمة الأوكرانية من محاور متعددة، في حركة تطويق على ما يبدو بعد وابل من الضربات الجوية على مدن وقواعد عسكرية في جميع أنحاء البلاد.

وقالت القوات الأوكرانية اليوم السبت إنها صدت "هجوما" ليليا شنه جنود روس على موقع لها في شارع النصر، وهو أحد الشرايين الرئيسية في كييف.

وكتبت القوات البرية في الجيش الأوكراني على فيسبوك "الهجوم تم صده"، من دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل بشأن مكان هذه المواجهة.

وأرفقت القوات الأوكرانية هذه الرسالة بصورة تظهر تصاعد عمود دخان كبير وسط منطقة حضرية، عند منتصف الليل، في وقت تخشى كييف هجوما كبيرا من جانب الجيش الروسي للاستيلاء على العاصمة.