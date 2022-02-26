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اليك طريقة تعويض نقص فيتامين D من دون أدوية

اليك طريقة تعويض نقص فيتامين D من دون أدوية
السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت الدكتورة يلينا فوسكريسينسكايا، خبيرة التغذية الروسية، أن هناك مواد غذائية تساعد على تعويض نقص فيتامين D في الجسم.

العالم-الصحة
وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن فيتامين D هو أحد الفيتامينات المهمة للجسم، لأنه يساعد على امتصاص الكالسيوم والفوسفور من الطعام، ويمنع هشاشة العظام وتطور السرطان.

وتقول، "ينتج الجسم حوالي 90 بالمئة من فيتامين D بمساعدة الأشعة فوق البنفسجية، ولكن في فصل الشتاء حيث تقل أشعة الشمس نتيجة تلبد السماء بالغيوم، يمكن تعويض نقص هذا الفيتامين بتناول الأسماك الدهنية مثل السلمون وكبد سمك القد والكافيار الأسود والأحمر. كما يمكن الحصول على هذا الفيتامين من فطر الغابات، وليس ما يباع في الأسواق. كما يوجد هذا الفيتامين في البيض ولحم البقر والزبدة وحليب الماعز والأجبان".

وتشير الخبيرة، إلى أن فيتامين D يدعم صحة الجهاز العصبي ومنظومة المناعة وينظم مستوى الكوليسترول في الدم.

وتقول، "يجب القول، أن الكثيرين يعانون من نقص فيتامين D وعليهم الاهتمام بذلك".

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اليك طريقة تعويض نقص فيتامين D من دون أدوية

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