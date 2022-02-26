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الوفاق ترصد أكثر من 200 انتهاكا حقوقيا في ذكرى ثورة 14 فبراير

الوفاق ترصد أكثر من 200 انتهاكا حقوقيا في ذكرى ثورة 14 فبراير
السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

رصدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين، أكثر من ٢٠٠ إنتهاكا حقوقيا في الأسبوعين الثاني والثالث من شهر فبراير واللذين تزامنا مع إحياء ذكرى الثورة البحرينية .

العالم - البحرين

ووفقا لتقرير "الوفاق" الذي رصد الفترة الممتدة من 8 إلى 21 فبراير 2022، فقد بلغ عدد حالات الاعتقال 28 شخصا، من ضمنهم طفل وهو على محسن العرب، والسيدة فضيلة عبد الرسول.

والمعتقلون هم: علي محسن العرب، جعفر حسين،محمد حسين، عمار النشيط، علي نعيم، السيد جعفر علوي، السيد رضي العلوي، علي حسن جاسم، نصرالله حسين جاسم، هاشم عبد الحسن عاشور، صادق آل عباس، جهاد السميع، فضيلة عبد الرسول، حسين عيد، حسن فؤاد، حسين هاني، علي رمضان، السيد محمد ماجد هاشم، جعفر حسن، أحمد عباس، محمد الأسود، عبد الأمير عبود، حيدر آل عبود، السيد حسين جواد، حسين خميس، علي حسين الشيخ، كرار عبد النبي، علي حسن عاشور . فيما تم استدعاء 11 حالة من ضمنهم طفل واحد وهو علي محسن العرب، والسيدة فضيلة عبد الرسول.

ورصدت "الوفاق" حالتين لاختفاء قسري للمعتقلين السيد جعفر، والسيد رضي موسى علوي.

وبلغ عدد حالات التوقيف وتمديد التوقيف على ذمة التحقيق(21) حالة من بينها (14) حالة توقيف وتمديد توقيف أطفال، بحق(13) معتقل من ضمنهم(8) أطفال، على أن تعرض (16) حالة على المحكمة الكبرى، و(5) حالات على النيابة العامة.

وعلى صعيد الإنتهاكات الفردية في السجون، فقد بلغ عددها (4) حالات، جميعها حالات سوء معاملة، (3) منها في سجن جو المركزي، وحالة لم يتم تحديد مركز الاعتقال الذي تمت فيه وهي بحق المعتقل حديثاً محمد حسن ميرزا الأسود.

والمعتقلون هم: محمد حسن الرمل، قاسم خضير، عبد العزيز إبراهيم.

وفي المقابل، تم توثيق حالة احتجاج فردية في سجن جو وهي حالة إضراب عن الطعام بدأ بها عالم الدين المعتقل الشيخ ميرزا المحروس.

وعلى صعيد المداهمات، فقد بلغت (140) مداهمة في (42) منطقة، تخللها (5) حالات مداهمة منازل، و(5) نصب نقاط تفتيش، وحالتين إغلاق شوارع.
ومن أبرز المناطق التي شهدت مداهمات هي: السنابس، الديه، سترة، جدحفص، أبوصيبع، الشاخورة.

ورصد تقرير "الوفاق" (84) إحتجاجا في (36) منطقة، أبرزها في: السنابس، أبوصيبع-الشاخورة، سترة.

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