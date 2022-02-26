السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢
١٠:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد .. دبلوماسي روسي: القوات الروسية لا تخوض المعركة في المدن تجنباً للدمار

السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

قال الدبلوماسي الروسي السابق فیتشسلاف موتوزوف أن الأوامر التي اصدرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى القوات المسلحة الروسية بعدم خوض المعركة في داخل المدن تأتي في إطار تجنب الدمار وقتل المدنيين.

العالم - خاص العالم

وأوضح موتوزوف خلال تغطية خاصة لقناة العالم حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أن القوات الروسية كلفت بتدمير المنشآت العسكرية من الجو كما أن الجيش الروسي دخل الى مدينة مليتوبول جنوب اوكرانيا.

وأضاف موتوزف أن العاصمة الاوكرانية كييف لا تتعرض للقصف المدفعي والصاروخي وان الذي يحدث هو استهداف البنية التحتية العسكرية من مطارات ومنشآت عسكرية في إطار العملية العسكرية الروسية ومنع تزويد أوكرانيا من تزويد بأسلحة معينة لكي لا تكون أوكرانيا منطلقاً لأي هجوم على روسيا عبر حلف الشمال الأطلسي الذي يهدد الأمن القومي الروسي.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

روابط ذات صلة

شاهد.. آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خلال 24 ساعة الماضية

إصابة سفينة شحن يابانية بصاروخ قبالة سواحل أوكرانيا

بايدن يعلن عن تخصيص 600 مليون دولار كمساعدات لأوكرانيا

مصادر عبرية : أوكرانيا طلبت من تل أبيب التوسط لدى روسيا!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..واشنطن تسعى لبث الفتنة في اوكرانيا!

شاهد.. محلل سياسي: روسيا ليست دولة ضعيفة لتقبل بالمس بمصالحها

النظام الغذائي النباتي يقلل خطر الاصابة بهذا المرض الخطير

القضاء البحريني يقرر سجن طفل بحريني وأخيه الأكبر

تحركات لاستبعاد روسيا من نظام سويفت العالمي

دولة القانون: الإطار التنسيقي سيحصل على لجان نيابية في غاية الاهمية