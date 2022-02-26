شاهد .. دبلوماسي روسي: القوات الروسية لا تخوض المعركة في المدن تجنباً للدمار

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وأوضح موتوزوف خلال تغطية خاصة لقناة العالم حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أن القوات الروسية كلفت بتدمير المنشآت العسكرية من الجو كما أن الجيش الروسي دخل الى مدينة مليتوبول جنوب اوكرانيا.

وأضاف موتوزف أن العاصمة الاوكرانية كييف لا تتعرض للقصف المدفعي والصاروخي وان الذي يحدث هو استهداف البنية التحتية العسكرية من مطارات ومنشآت عسكرية في إطار العملية العسكرية الروسية ومنع تزويد أوكرانيا من تزويد بأسلحة معينة لكي لا تكون أوكرانيا منطلقاً لأي هجوم على روسيا عبر حلف الشمال الأطلسي الذي يهدد الأمن القومي الروسي.

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