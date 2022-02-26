هولندا ترسل 200 صاروخ أمريكي مضاد للطائرات إلى أوكرانيا قريبا

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وأعلن وزير الخارجية ووزيرة الدفاع في رسالة وجهت من قبلهما إلى البرلمان الهولندي بضرورة إرسال أسلحة إلى أوكرانيا استجابة لطلبها.

وقال الوزيران في الرسالة: "تم النظر بعناية في الطلب من أجل الامتثال لقواعد تصدير الأسلحة، وتم اتخاذ القرار بطريقة عاجلة بسبب ظروف خاصة".

وأضاف الوزيران أن هولندا، "مثل البلدان الأخرى، تواجه صعوبات لوجستية" وتبذل قصارى جهدها لتقديم المساعدة العسكرية في أسرع وقت ممكن.

وكانت هولندا قد قررت يوم الجمعة الماضي بالفعل إرسال منتجات عسكرية إلى أوكرانيا، بما في ذلك بنادق قنص وخوذات وسترات واقية من الرصاص.