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شاهد.. محلل سياسي: روسيا ليست دولة ضعيفة لتقبل بالمس بمصالحها

السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

قال الباحث والمحلل السياسي العراقي واثق الجابري أن روسيا ليست دولة ضعيفة لتفعل أمريكا ضد روسيا ما فعلته في منطقة الشرق الأوسط خلال 30 عاماً وتقوم بإضعاف روسيا.

العالم - خاص العالم

وأضاف الجابري خلال تغطية خاصة لقناة العالم حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أن أمريكا بعد انهيار الإتحاد السوفيتي قامت بالتفرد في قيادة العالم بالقوة وفرض هيمنتها والسيطرة على كل انحاء العالم كما أن اي مصلحة إقتصادية في العالم لم تكن تمرر في اي دولة من العالم الا بموافقة أمريكا كما حصل في العراق حيث ترفض أمريكا اي تعاون اقتصادي بين العراق وباقي الدول مثل الصين وروسيا.

وتابع الجابري أن روسيا شعرت خلال الآونة الاخيرة بمحاولات امريكية للمس بحدودها ومصالحها مشيراً الى أن نظام العالمي ما بعد جائحة كورونا أظهر هشاً وأظهر ضعف بعض الدول الغربية إقتصاديا.

وأكد الجابري أن عقيدة الجيوش الشرقية تعتمد على الشعوب على عكس عقيدة الجيوش الغربية التي تعتمد على مرتزقة كما استخدمت الدول الغربية بعض الدول لتحقيق مصالحها.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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