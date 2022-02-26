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شاهد..واشنطن تسعى لبث الفتنة في اوكرانيا!

السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال البرلماني اللبناني السابق نزيه منصور، إن امريكا تسعى الى بث الفتن في اوكرانيا عبر سيناريو ادخال الارهابيين الى اوكرانيا.

العالم - خاص بالعالم

واعتبر منصور في حديث لقناة العالم الإخبارية، العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا، بأنها حرب ذات طابع دولي حسب تعبيره، حيث شنتها الولايات المتحدة الاميركية من خلال التحريض المتواصل، وبمشاركة الانظمة الاوروبية التابعين لسياسات الادارة الاميركية.

واوضح منصور أن اميركا تعلم بان القدرات الاوكرانية غير قادرة على مواجهة روسيا لذا ستذهب الى اشعال حرب الشوارع في اوكرانيا، لذا على القيادة العسكرية الروسية ان تتدارك موضوع حرب الشوارع في اوكرانيا.

واشار منصور الى ان اميركا دائما تصطاد من الماء العكر، لذا انها ستسعى الى ادخال الارهابيين الذين انشأتهم في سوريا والعراق وافغانستان الى ادخالهم الى اوكرانيا من اجل اشعال الفتة بين الجيش الاوكراني والروسي.

هذا وقد قالت مصادر إعلامية إن القوات الروسية هاجمت العاصمة الأوكرانية كييف من عدة اتجاهات كما شنت قصفا عنيفا على القواعد الاوكرانية داخل المدينة وقالت موسكو إن جيشها دخل مدينة مليتوبول جنوبي أوكرانيا دون مقاومة هذا بينما ذكر الجيش الأوكراني أنه تصدى لهجوم روسي على قاعدة عسكرية في العاصمة، وأن جنودا روسا يحاولون السيطرة على بعض الشوارع والمنشآت داخل كييف.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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