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شاهد.. محلل سياسي: العالم سيترك أوكرانيا تسقط كما فعل في أفغانستان

السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٢٠ بتوقيت غرينتش

قال الأكاديمي والمحلل السياسي مهند الضاهر أن الكل يدرك بأن روسيا لن تتاثر كثيراً بالقرارات الأمريكية بشكل مباشر لكن هذا الأمر لا يعني أنها لن تتاثر اقتصادياً خاصة هناك معلومات عن حذف روسيا من نظام سويفت المالي.

العالم -خاص العالم

وأضاف الضاهر خلال مشاركته في تغطية خاصة لقناة العالم حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أن العالم لن يتحرك في موضوع العملية العسكرية التي تقوم بها روسيا ضد النظام الأوكراني لأن هناك فئة تحكم على الشعب في اوكرانيا والرئيس الأوكراني هو شخص لا يملك تجربة في السياسة.

وتابع الضاهر أن العالم سيترك أوكرانيا لتسقط كما تركت أمريكا أفغانستان تسقط بيد طالبان مشيراً الى أن الإجراءات الغربية هي التي ورطتت أوكرانيا ورئيسها في المعركة مع روسيا.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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