شاهد.. محلل سياسي: العالم سيترك أوكرانيا تسقط كما فعل في أفغانستان

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وأضاف الضاهر خلال مشاركته في تغطية خاصة لقناة العالم حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أن العالم لن يتحرك في موضوع العملية العسكرية التي تقوم بها روسيا ضد النظام الأوكراني لأن هناك فئة تحكم على الشعب في اوكرانيا والرئيس الأوكراني هو شخص لا يملك تجربة في السياسة.

وتابع الضاهر أن العالم سيترك أوكرانيا لتسقط كما تركت أمريكا أفغانستان تسقط بيد طالبان مشيراً الى أن الإجراءات الغربية هي التي ورطتت أوكرانيا ورئيسها في المعركة مع روسيا.

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