باحث سياسي: روسيا تواجه حرب الشوارع في اوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

وقال الامام في حديث لقناة العالم الاخبارية، إن اقدام روسيا الى عملية عسكرية في اوكرانيا جاء بعد ارادت ان تمنع وصول السلاح الى اوكرانيا لحماية حدودها لكن ماحصل هو ان الغرب رفض ذلك، مشيرا الى التفوق العسكري الروسي الواضح حتى اللحظة على الجيش الاوكراني.

واوضح الامام، أن روسيا تواجه في اوكرانيا حرب الشوارع اي ان السلطة النازية في اوكرانيا بدات بتوزيع السلاح على الارهابيين النازيين في البلاد، ولهذا السبب بوتين لم يتخذ خطوته الا بعد ان توصل الى مدى خطورة النظام النازي في اوكرانيا.

واشار الامام الى ان روسيا لاتهتم بالعقوبات الغربية عليها ولان الميزان التجاري مع اوروبا هو لصالح روسيا اي انها الاقوى اقتصاديا.

هذا وقد قالت مصادر إعلامية إن القوات الروسية هاجمت العاصمة الأوكرانية كييف من عدة اتجاهات كما شنت قصفا عنيفا على القواعد الاوكرانية داخل المدينة وقالت موسكو إن جيشها دخل مدينة مليتوبول جنوبي أوكرانيا دون مقاومة هذا بينما ذكر الجيش الأوكراني أنه تصدى لهجوم روسي على قاعدة عسكرية في العاصمة، وأن جنودا روسا يحاولون السيطرة على بعض الشوارع والمنشآت داخل كييف.

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