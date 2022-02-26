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الأسرى الفلسطينيون يواصلون انتفاضتهم في السجون لليوم الـ21 تواليًا

الأسرى الفلسطينيون يواصلون انتفاضتهم في السجون لليوم الـ21 تواليًا
السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٤٢ بتوقيت غرينتش

يواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال انتفاضتهم لليوم الـ21 تواليًا؛ رفضاً للعقوبات التي فرضتها إدارة السجون بحقهم.

العالم - فلسطين

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن الأسرى أغلقوا -أمس الجمعة- الأقسام كافة في سجون الاحتلال، في إطار الخطوات النضالية التي أقرتها الحركة الأسيرة.

وقالت مؤسسات الأسرى: إن هذه المعركة ستكون متصاعدة وصولاً للإضراب المفتوح عن الطعام بهدف حسم الأمر قبل شهر رمضان.

وذكرت أن الاحتلال يسعى لتقويض الحياة الجماعية للأسرى بمعانيها التنظيمية والاعتقالية والاجتماعية وضرب الحركة الوطنية الأسيرة.

وكانت الحركة الأسيرة أعلنت البدء بخطوات تصعيدية؛ رفضا للعقوبات بحق الأسرى، أبرزها إغلاق جميع الأقسام وحل الهيئات التنظيمية داخل السجون.

ورفض أسرى نفحة الخروج إلى الفورة؛ احتجاجًا على تركيب بوابات إلكترونية على مداخل الأقسام.

وأكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا في الحركة الوطنية الأسيرة، في بيان لها، أن انتفاضة السجون انطلقت، ولن تتوقف إلا بوقف السجان لعدوانه أو حريتنا التامة.

بالتزامن مع ذلك يواصل الأسرى الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 57 تواليًا؛ للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، تحت شعار "قرارنا حرية".

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