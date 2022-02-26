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الرئيس القرغيزي يعلن تأييده للخطوات الروسية في دونباس

الرئيس القرغيزي يعلن تأييده للخطوات الروسية في دونباس
السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس القيرغيزستاني، صدير زاباروف، اليوم السبت، عن تأييده الكامل للإجراءات التي تتخذها موسكو لحماية دونتيسك ولوغانسك.

العالم - اوروبا

وأصدر الكرملين بيانا رسميا جاء فيه: " تمت محادثة بين الرئيس بوتين ونظيره القيرغيزستاني، صدير زاباروف، حيث أعرب الأخير عن دعمه للإجراءات التي تتخذها روسيا لحماية السكان المدنيين في دونباس".

وجاء في البيان: "صدير زابروف حمل المسؤولية لكييف عن فشل اتفاقات مينسك، وأعرب عن دعمه للإجراءات الحاسمة التي يتخذها الجانب الروسي لحماية السكان المدنيين في دونباس".

كما ناقش الطرفان الوضع في أوكرانيا وأكدوا على نيتهم ​​المتبادلة لتعزيز العلاقات الروسية القرغيزية من الشراكة الاستراتيجية والتحالف بشكل شامل.

وشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره القيرغيزستاني زابروف على موقفه التضامني المبدئي.

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